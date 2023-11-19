ابنة صبري عبدالمنعم: والدي رشحني لبعض الأعمال الفنية.. ونصحني بعدم التصنع

قالت الفنانة مريم صبري عبدالمنعم، حفيدة الفنان عبدالمنعم إبراهيم، إنها تحب الكثير من الأعمال الفنية لوالدها الفنان صبري عبدالمنعم خاصة القديم منها مثل مسلسلات «سوق العصر» و«زيزينيا» و«رأفت الهجان»، و«حديث الصباح والمساء».

مريم صبري عبدالمنعم: والدي رشحني لبعض الأعمال الفنية

وأضافت «عبدالمنعم»، خلال لقاء ببرنامج «ملعب الفن»، المذاع على راديو «on sport FM»، ويقدمه الكاتب الصحفي مصطفى عمار، أنه من الأعمال الجديدة التي تحب أن تشاهدها لوالدها دوره في فيلم «الديلر»، إذ كان دوره مؤثراً للغاية، ومسلسل «أعمل إيه»، و«البيت بيتي»، لافتة إلى أن والدها رشحها لبعض الأعمال الفنية.

وأوضحت أنها شاركت في مسلسل «حكايتي» و«حلوة الدنيا سكر»، ومسلسل «الاختيار» و«طلقتك نفسي»، إضافة إلى فيلمين، لافتة إلى أن والدها انبهر بأدائها الفني عندما رآها على المسرح آخر مرة، وعن النصائح التي نصحها بها «قالي متبقيش مصتنعة ومتقوليش حاجة إنتي مش حساها».