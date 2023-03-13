مريم صبري عبدالمنعم: أحببت الفن بسبب والدي.. وجدي لوالدتي فنان كبير

خطفت الفنانة الشابة مريم عبدالمنعم إبراهيم، الأنظار إليها خلال مشاركتها في مسلسل تياترو، وفي تصريحات لـ«الوطن» قالت إنها ابنة الفنان القدير صبري عبدالمنعم، وتربت على يديه فنيًا وعشقت من خلاله مجال التمثيل، وتمنت منذ طفولتها أن تصبح ممثلة وتبدع في مختلف أنواع الفنون، وكان دائمًا ووالداتها داعمان لها.

وأشارت إلى أنّ جدها لوالدتها كذلك فنان كبير وهو النجم عبدالمنعم إبراهيم، «أنا اتربيت في بيت كله فن، وشاهدت عددا كبيرا من المسرحيات والأفلام منذ صغري، تمنيت أكون مثل سعاد حسني وشريهان وشويكار وماجدة وشادية، حبيتهم حسيت إنهم عيلتي، ونفسي أعمل أفلام وأقدم فن حقيقي زيهم».

حفيدة عبدالمنعم إبراهيم

واستطردت مريم صبري عبدالمنعم بقولها: «من وأنا صغيرة، أقول لـ أمي، أقسم بالله أنا هطلع ممثلة تقولي متحلفيش، البيت عندي عارفين من زمان أمنيتي، والفرحة الكبيرة كانت عند التحاقي بمعهد الفنون المسرحية، ودائمًا ما يقدم لي والدي تالنصائح، منها أن أكون على طبيعتي وحقيقية حتى أصل للناس بسهولة، والالتزام في عملي والاهتمام بدراستي حتى أصبح فنانة متميزة».

والدها صبري عبدالمنعم

وأشارت إلى أنّ هناك ضغوطًا قد يتعرض لها أبناء الفنانين وهى أنهم التحقوا بالمجال عن طريق الوسطة وليس الموهبة، متابعة: «دائمًا ما استمع لمثل هذه الكلمات، لكن أنا أركز فقط على دراستي والاهتمام بتطوير نفسي، وسعيدة بدعم والدي ووقفته جنبي ودائمًا ما أتعلم منه، والفن عمومًا للا يصلح معه الوسطة ولاغيره، الموهوب الحقيقي واللي الناس تحبه هو اللي بيستمر».

وتشارك مريم صبري عبدالمنعم، في مسلسل تاترو الذي يعرض على قناة CBC يوميًا من السبت للأربعاء في الساعة 8 مساءً، والإعادة على CBC دراما في الساعة 11 مساءً، ويقود البطولة نحو 22 موهبة من أبناء أكاديمية الفنون.