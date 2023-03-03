الفنانة مريم صبري عبدالمنعم: «مسلسل تياترو كان حلما لم أتوقع تحقيقه»

قالت الفنانة مريم صبري عبدالمنعم، إنها تجسد شخصية أمنية في مسلسل «تياترو»، وهى بنت بلد تقابل عقبات طول الوقت، تريد إثبات أنها تستحق مكانة ما في المجتمع، بغض النظر عن طريقتها وأسلوبها في التعامل، ولكن تشبه الكثيرين الذين يشعرون أوقاتًا أنهم في ضيق، وأخرى يكون هناك انفراجة في حياتهم، موضحة أنها قابلت نماذج كثيرة، ومنهم من يتميز بالكوميديا السوداء في التعامل مع يواجهونه بعيدًا عن النكد والكآبة.

وأشارت في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن «تياترو» كان حلمًا لم تتوقع تحقيقه، ولكن مع حماس نقيب الممثلين، لإعادة صياغة المسرحيات وتقديمها بطريقة مختلفة في الدراما، أصبح الحلم حقيقة تم تنفيذها بالفعل: «كل حاجة كانت حلم بالنسبة ليا لكن بقى حقيقة».

تجربة ممتعة في مسلسل تياترو

وأشارت إلى أنها بمجرد علمها بأن مشروع المسرح سيتحول إلى عمل مسرحي، شعرت بـ«خضة» وعدم التصديق، مؤكدة أن التجربة ممتعة جدًا خصوصًا وأنها تضم 22 موهبة ووجوهًا جديدة ومنحهم مساحات كبيرة لإظهار موهبتهم بشكل متفرد، ومخرجًا متميزًا مثل رؤوف عبدالعزيز، والذي نجح في إزالة الرهبة والخوف من الكاميرا لدى الشباب الذين يمثلون لأول مرة، ومن سبق لهم الظهور في تجارب سابقة جعلهم يتميزون بطرق مختلفة.

مواعيد وقنوات عرض مسلسل تياترو

يعرض مسلسل تياترو، على قناة cbc يوميًا في الساعة 8 مساءً من السبت للأربعاء، والإعادة على قناة cbc دراما في الساعة 11 مساءً، ويتولى بطولته 22 موهبة من أبناء المعهد العالي للفنون المسرحية، وعدد من النجوم ضيوف شرف العمل لمساندة الشباب.