أول تعليق من الزمالك على الاتفاق مع جوزيه لخلافة أوسوريو.. عاجل

كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، عن حقيقة إتمام النادي الاتفاق مع جوزيه بيسيرو المدير الفني لمنتخب نيجيريا، من أجل تولي القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة، خلفا للمدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

أول تعليق من الزمالك على إتمام الاتفاق مع بيسيرو

وأكد أحمد سالم في تصريحات خاصة لـ الوطن سبورت، أن النادي لم يتفق بشكل نهائي مع جوزيه بيسيرو المدير الفني لمنتخب نيجيريا، وما يتردد في هذا الشأن غير صحيح نهائيا، هناك ثقة كبيرة من مجلس إدارة النادي في معتمد جمال المدير الفني الحالي للفريق خلال الفترة الحالية.

وعلم الوطن سبورت، من مصادره، أن نادي الزمالك ينوي استمرار معتمد جمال على رأس القيادة الفنية للفريق خلال الفترة الحالية وحتي يناير المقبل، بعد نجاحه في القيادة الفنية للفريق خلال مباراة يبراميدز في الدور نصف النهائي لمسابقة كأس مصر، والتي أقيمت على ملعب ستاد القاهرة.