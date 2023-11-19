«الأرصاد» تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم.. وتكاثر السحب الرعدية على عدّة مناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أنّ المحافظات المطلة على سواحل البحر المتوسط، والوجه البحري، والسواحل الغربية للبلاد، تشهد منذ الساعات الأولى في صباح اليوم، تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة والركامية والرعدية، يصاحبها أمطار متوسطة تغزر أحيانا وتكون رعدية أحيانا.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وأوضحت هيئة الأرصاد فى بيان صادر عنها، أنّ السحب الرعدية والركامية بدأت على مناطق «العلمين، السواحل الغربية، الضبعة، الإسكندرية»، تمتد مع تقدم ساعات الصباح على محافظات «البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، بورسعيد، السويس»، ومع بداية ساعات الظهيرة تصل الأمطار إلى «الدقهلية، الغربية، الشرقية، المنوفية، القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسماعيلية»، وتكون الأمطار بين غزيرة ورعدية أحيانا.

سيول على سيناء

وحذّرت هيئة الأرصاد الجوية من شدة الأمطار وكمياتها التي تشهدها سيناء، والتي قد تتحول إلى سيول، نظرا للطبيعة الجبلية والجغرافية للمكان.

درجات الحرارة اليوم الأحد

واضافت الأرصاد، أنّ الطقس يشهد انخفاضا جديدا في درجات الحرارة اليوم بقيّم تتراوح بين 3 و4 درجات على جميع أنحاء الجمهورية، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء بعد نحو 4 أسابيع من الآن.

القاهرة والوجه البحري تسجل درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 17.

السواحل الشمالية تسجل درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 17.

جنوب سيناء تسجل درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 21.

شمال الصعيد تسجل درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15.

جنوب الصعيد تسجل درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 17.