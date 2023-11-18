3 ظواهر تؤثر على البلاد بسبب المنخفض الجوي.. «الأرصاد» توضح

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد للجوية، أن البلاد تتأثر بـ 3 ظواهر بسبب المنخفض الجوي الذي تتعرض له البلاد بدءا من مساء اليوم السبت ويستمر غدا الأحد.

وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية أحيانا على أغلب أنحاء البلاد.

وتنشط الرياح وتكون مثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية وشمال الصعيد وسيناء وشمال محافظة البحر الأحمر، ويكون هناك اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح تتراوح بين 60 و70 كيلومترا/ ساعة، وارتفاع الموج يتراوح بين 3 و5 أمتار.

أمطار رعدية على أغلب أنحاء البلاد

ويشهد غدا سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة قد تكون رعدية أحيانا على العلمين والضبعة والإسكندرية وشمال محافظتي البحيرة وكفر الشيخ، واعتبارا من توقيت 2 ظهرا تمتد إلى شمال محافظة الدقهلية ودمياط وبورسعيد.

كما تشهد السلوم وأجزاء من مطروح وجنوب محافظتي البحيرة والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية، أمطارا متوسطة الشدة وتكون رعدية أحيانا وتمتد مساء إلى القاهرة والجيزة والقليوبية والإسماعيلية والسويس.

انخفاض درجات الحرارة

وتكون الأمطار خفيفة وقد تكون متوسطة على الفيوم وبني سويف وجنوب سيناء ومنطقة خليج السويس، وتكون متفاوتة الشدة، وتصل حد السيول على شمال ووسط سيناء.

يشار إلى أن درجات الحرارة تنخفض غدا بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية على أغلب الأنحاء.

وفيما يلي درجات الحرارة غدا الأحد:

درجات الحرارة غدا

القاهرة والوجه البحري تسجل درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 17.

السواحل الشمالية تسجل درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 17.

جنوب سيناء تسجل درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 21.

شمال الصعيد تسجل درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15.

جنوب الصعيد تسجل درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 17.