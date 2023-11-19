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مطار مرسى علم يستقبل 126 رحلة طيران تقل آلاف السائحين

كتب:

شاذلى عبدالراضي
08:34 ص | الأحد 19 نوفمبر 2023
شروق الشمس على شواطئ مرسى علم

شروق الشمس على شواطئ مرسى علم

جذبت شواطئ مرسى علم، آلاف السياح الأجانب تزامنًا مع الأجواء الدافئة والطقس المعتدل، حيث مشاهدة شروق الشمس في الصباح الباكر ثم ممارسة رياضة السباحة قبل وجبة الإفطار.

مرسى علم تجذب آلاف السياح 

وكشف عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، أنّ مطار مرسى علم، يستقبل على مدار الأسبوع الجاري، ما يقرب من 25 ألف سائح من 12 جنسية مختلفة على متن 126 رحلة طيران، حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات.

شروق الشمس على شواطئ مرسى علم 

وأشار «عثمان» في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنّ الطقس المعتدل والمناظر الخلابة والطبيعة، تجذب السياح إلى شواطئ مرسى علم، لافتًا إلى أنّ السائحين يبدأون يومهم مبكرًا مع في الساعات الأولى من الصباح، للاستمتاع برؤية شروق الشمس من على سطح البحر، والتقاط الصور التذكارية.

عروض ترفيهية متنوعة 

وأضاف أنّ الفنادق تنظم برامج وعروض ترفيهية واستعراضية متنوعة على الشواطئ طوال اليوم، بغرض إدخال البهجة والسرور على السياح.

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بقلم شاذلى عبدالراضي