انتشار سيارات كسح الأمطار لشفط تجمعات المياه بالدقهلية

دفعت مراكز وأحياء محافظة الدقهلية، بعدة سيارات ومعدات لشفط مياه وتجمعات الأمطار على مستوى المحافظة، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك عقب الأمطار التي شهدتها عدة مناطق بالمحافظة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم.

انتشار سيارات شفط مياه الأمطار بالدقهلية

وأكد الدكتور عمرو عبد العاطي، رئيس حي شرق المنصورة، في بيان، استمرار أعمال شفط مياه الأمطار وتسليك البالوعات في نطاق الحي بمدينة المنصورة، وتطهير أبيار الصرف الصحي في عدد من الشوارع الرئيسية والميادين، مع استمرار المتابعة الميدانية في نطاق المدينة لتيسير حركة المرور والسير وتصليح أعمدة الإنارة وإزالة الكابلات الكهربائية حفاظا على سلامة وحياة المواطنين وإزالة الإعلانات العشوائية ذات المساحات الكبيرة خشية سقوطها بسبب شدة الرياح.

وفي نفس السياق، أعلن محمد أمين، رئيس حي غرب المنصورة، رفع درجة الاستعداد القصوى في نطاق الحي بمدينة المنصورة لمجابهة تقلبات الطقس السيئة والدفع بعدد من السيارات والمعدات التي تعمل بكل طاقتها لسحب وتجميع مياه الأمطار الناتجة عن الأمطار الغزيرة، مع مراعاة تواجد السيارات على مدار اليوم لشفط تجمعات الأمطار، وتلبية احتياجات المواطنين، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

ووجه نادر محيي الدين بشير، رئيس مدينة المطرية، بتواجد سيارات وعربات والمعدات كسح مياه الأمطار وانتشارها في أرجاء المدينة، لشفط وسحب المياه، وتسوية الطرق وتمهيدها لسهولة الحركة المرورية وتيسير حركة المرور وإصلاح أية أعطال في الكهرباء وتحديدا أعمدة الإنارة، كما ناشد المواطنين وطلاب المدارس بعدم لمس أو الاقتراب من أي عامود كهرباء والابتعاد عن الكابلات الكهربائية حفاظا على حياتهم وسلامتهم.

التعامل الفوري مع تقلبات الجو بالدقهلية

وأصدرت محافظة الدقهلية بيانا شددت فيه على ضرورة التنسيق بين مراكز ومدن وقرى المحافظة للتعامل الفوري مع تقلبات الجو، وسرعة شفط وتجميع مياه الأمطار لتيسير حركة السيارات والمواطنين وعدم وجود تكدس واختناقات للسيارات وضرورة التنسيق الكامل مع غرف العمليات والطوارئ على مدار 24 ساعة، والتواجد المستمر لكل القيادات والإدارات الميدانية في الشوارع.

يذكر أن محافظة الدقهلية تشهد سقوط أمطار غزيرة في مناطق متفرقة بالمحافظة تصحبها برودة شديدة في الجو وتكاثر الغيوم والسحب في سماء المحافظة.