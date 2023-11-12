«مياه الفيوم» ترفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا لاستقبال موسم الأمطار

رفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، درجة الاستعداد القصوى، وذلك استعدادًا لاستقبال موسم الأمطار والتقلبات الجوية.

وتكثف الشركة من أعمال الصيانة الدورية لمحطات رفع ومعالجة الصرف الصحي، فضلًا عن التطهير الدائم لشبكات وبالوعات الصرف الصحي بمختلف أنحاء المحافظة، مع صيانة ومراجعة سيارات وآلات ومعدات كسح مياه الأمطار.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، بحضور الدكتور جمال جابر رئيس قطاع الصرف الصحي، والمهندسة عفاف فكري مدير عام المشروعات بالشركة، ومهندسي القطاع، لمتابعة مدى الجاهزية والاستعداد لاستقبال موسم الأمطار.

استعدادات استباقية لفصل الشتاء

أكد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، أنّ الشركة أعلنت حالة الطوارئ، مُشيرًا إلى أنّ تلك الإجراءات تأتي استجابة لتكليفات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي برئاسة المهندس ممدوح رسلان، بضرورة اتخاذ الإجراءات والاستعدادات الاستباقية لاستقبال فصل الشتاء وسقوط الأمطار والسيول المتوقعة.

تطهير وصيانة شبكات الصرف

وشدد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، على الانتهاء من تطهير وصيانة جميع شبكات الصرف الصحي ومحطات الرفع لزيادة طاقتها الاستيعابية، فضلًا عن صيانة ورفع كفاءة محطات الرفع الكبرى، ومراجعة وحدات التوليد الاحتياطية، وضع خطط لتمركز المعدات والسيارات لتغطية المحاور الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكباري.

التنسيق المستمر مع «الأرصاد»

وذكر أنّه جرى الانتهاء من تجهيز عدد من البدالات والطلمبات الغاطسة لتغطية المناطق الساخنة، علاوةً على التنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية، لمعرفة التنبؤات والتوقعات المحتملة لسقوط الأمطار، ومدى كثافتها، ورفع درجة التأهب بالخط الساخن 125، والتنسيق بين غرف طوارئ الشركات وغرف عمليات المحافظات والجهات المعنية لاتخاذ اللازم والتدخل الفوري في حالة سقوط الأمطار.