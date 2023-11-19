سقوط أمطار غزيرة على مناطق بالمنصورة.. والمحافظة تدفع بسيارات لشفط المياه

شهدت مدينة المنصورة في محافظة الدقهلية، صباح اليوم الأحد، سقوط أمطار غزيرة في مناطق متفرقة تصحبها برودة في الطقس وتكاثر السحب والغيوم في سماء المدينة، وانخفاض ملحوظ في درجات الحوار بالجو.

رفع درجة الاستعداد القصوى بالدقهلية

وأكدت محافظة الدقهلية في بيان، رفع درجة الاستعداد القصوى لمجابهة تقلبات الجو والطقس السيئة والدفع بعدد من السيارات والمعدات لكسح وشفط تجمعات مياه الأمطار بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، والتعامل الفوري مع سقوط الأمطار وتواصل مستمر مع غرف العمليات الرئيسية داخل ديوان مبنى المحافظة مع الغرف الفرعية بالأحياء والمراكز والمدن في نطاق المحافظة.

إزالة الكابلات والوصلات الكهربائية العشوائية

وأوضحت المحافظة، متابعة الأوضاع أول بأول لشفط ومسح مياه الأمطار لتيسير حركة المرور وتسليم البالوعات والصفايات وإزالة الكابلات والوصلات الكهربائية العشوائية منها لحدوث أي كوارث وحفاظا على حياة وسلامة المواطنين والمتابعة بشكل ميداني للاطمئنان على الأوضاع بعد سقوط الأمطار للتعامل الفوري في حال وجود أي مشكلة والتدخل في أسرع وقت ممكن والتشديد على استمرار عمل غرفة الطوارئ والعمليات لمدة 24 ساعة وسرعة الرد على شكاوى المواطنين.