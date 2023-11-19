 «DMC» تستعرض تقرير «الوطن» عن أبرز التحديات المؤثرة على الأداء الاقتصادي

عرض برنامج «8 الصبح» على قناة «DMC» ما نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، بعنوان: «حكاية وطن.. المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية يرصد أبرز التحديات التي أثرت على الأداء الاقتصادي وإجراءات المواجهة».

وقالت الكاتبة الصحفية همت سلامة، إن هذا الملف جاء في توقيت مهم للغاية، إذ تناول الحديث عن الصورة الاقتصادية لمصر منذ عام 2014 وحتى الآن، في ظل الأزمات الطاحنة التى يمر بها العالم من أزمة كورونا والحرب الروسية والأوكرانية، موضحة أنسياسة الإصلاح الاقتصادي التي تمت في مصر ساندت الاقتصاد المصري حتى الآن.

خطة الإصلاح الإقتصادى

وأضافت خلال لقائها ببرنامج « 8 الصبح» على قناة «DMC»، أنه من ضمن خطة الإصلاح الاقتصادى التي اتبعتها الدولة وخطة مصر 2030 هي الحفاظ على سعر الصرف وسعر الدولار بشكل عام، مقارنة بالتداعيات والارتفاعات الكبيرة التي حدثت خلال الفترة الماضية.

خطوات واضحة للبنك المركزي

وتابعت: «البنك المركزي كان له خطوات واضحة، وثابتة خلال الفترة الماضية من وضع شروط وحدود للسحب والإيداع للسيطرة على سوق العملات الأجنبية، وكانت هناك خطة إصلاحات على المدى البعيد».