رئيس «منوف» يتابع استعدادات رصف شارع كلية الهندسة

تفقد وحيد صلاح عبد ربه رئيس مركز ومدينة منوف، يرافقه محمد الزرقاني نائب رئيس المركز والمدينة، أعمال التمهيد والتجهيزات النهائية لوضع طبقه الأساس والرصف النهائي لشارع كلية الهندسة بمدينة منوف.

رصف شارع كلية الهندسة بمنوف

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بضرورة المتابعة الميدانية لأعمال تطوير ورصف الطرق بكافة مراكز ومدن المحافظة وإنجاز المهام في توقيتاتها المحددة وفق المعايير والمواصفات المطلوبة وتذليل العقبات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد رئيس مركز ومدينة منوف، أنه يتم متابعة كافة الأعمال الجارية، خاصة في مجال رصف الشوارع الحيوية، موجها بضرورة إنجاز الأعمال ورصد أي معوقات قد تعوق العمل بخطة التطوير التي تستهدفها الوحدة المحلية بالشوارع الفرعية والرئيسية لعودة الوجه الحضاري والجمالي للشوارع بمنوف.

«حياة كريمة» في محافظة المنوفية

ويستعد مركز منوف بمحافظة المنوفية، لدخول المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تنفذ في مراكز الباجور ومنوف وقويسنا، بعد قرب الانتهاء من المرحلة الأولى، والتي شملت مركزي أشمون والشهداء، واستطاعت نقل القرى في هذه المرحلة إلى مرحلة متميزة من الخدمات العامة.