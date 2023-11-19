«الصحة» توجه نصائح للآباء عن حماية الأطفال من «الحمى».. اذهبوا للطبيب فورا

عممت وزارة الصحة والسكان تعليمات جديدة على مديريات الشؤون الصحية حول استخدام خافض الحرارة للأطفال، مشددة أنه يجب توعية أولياء الأمور بالرجوع إلى الطبيب فور حدوث حمى للتعرف على الإجراءات السليمة والأدوية المناسبة للحالة، وإعطاء الطفل جرعة دقيقة حسب وزنه، مع مراعاة عدم تجاوز الحد الأقصى للجرعة.

تعويض الماء المفقود

وتابعت وزارة الصحة والسكان أنه لابد من شرب كثير من السوائل، إذ يؤدي ذلك إلى تحسين عملية انخفاض الحرارة عبر الجلد وتعويض الماء المفقود خلا التعرق، أما الرضع الأقل من 6 أشهر فلا ينبغي إعطائهم سوى حليب الثدي أو الحليب الاصطناعي.

وأشارت إلى أن الجسم في حاجة إلى الراحة للتعافي، أما الحركة الزائدة فقد تؤدي الى ارتفاع درجة الحرارة الجسم، مضيفة إلى أهمية الحفاظ على برودة الجسم إذا لم يكن الطفل يرتجف، وارتداء ملابس خفيفة والحفاظ على درجة حرارة منخفضة في الغرفة.

تحذير من استخدام الأدوية دون الرجوع للطبيب

وحذرت وزارة الصحة والسكان المواطنين من الحصول على الأدوية بدون الرجوع الى الطبيب، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء وارتفاع إصابات الفيروسات التنفسية بين الأطفال، موضحة أن الحصول على الأدوية بدون الرجوع إلى الطبيب المختص يعرض الحالة الصحية لمخاطر صحية مضاعفة.