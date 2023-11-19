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طرح محال تجارية وكافتيريات ومعرض في 3 مدن جديدة.. بيع ومقابل انتفاع

كتب:

أيمن حمزة
11:00 ص | الأحد 19 نوفمبر 2023
وزارة الإسكان

وزارة الإسكان

أعلن جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة طرح 15 محلاً تجارياً، بمساحات تتراوح من 25م2: 43م2، أسفل العمارات أرقام (4 – 5 – 6 - 7)، بمشروع مدينة العمال بحي أبوهلال بحي جنوب المنيا للبيع بالمزاد العلني، على أن تعقد جلسة المزاد العلني، يوم الأحد 24 ديسمبر المقبل.

طرح محال وكافتيريات في مزاد علني 

كما أعلن جهاز تنمية مدينة العبور طرح معرض «بيع المنتجات»، والمقام على قطعة الأرض رقم 1 بلوك (12020) بمنطقة خدمات الامتداد الشمالي بالمدينة، بنظام مقابل الانتفاع لمدة 10 سنوات بالمزاد العلني، على أن تعقد جلسة المزاد يوم الأحد الموافق 17 ديسمبر 2023.

 

وفي السياق ذاته، أعلن جهاز تنمية مدينة السادات، عن طرح كافتيريتين، الأولى كائنة بموقف الأتوبيس بمدخل المنطقة السكنية بمساحة 231 م2، والثانية كائنة بمبنى موقف سيارات نقل الركاب «السرفيس»، بمساحة 143م2 بالمدينة، بنظام مقابل الانتفاع لمدة 3 سنوات، على أن تعقد جلسة المزاد بمقر الجهاز، يوم الأربعاء 20 ديسمبر المقبل.

ويمكن للراغبين في دخول المزادات المعاينة على الطبيعة للمحال والكافتريتين في مواعيد العمل الرسمية لأجهزة المدن المطروحة بها، على أن يتم طلب كراسات الشروط والمواصفات من مقار تلك الأجهزة.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.