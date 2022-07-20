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بدء إنشاء مجمع المنطقة الصناعية لنقل الورش من المناطق السكنية في العبور

كتب:

أيمن حمزة
10:23 ص | الأربعاء 20 يوليو 2022
جهاز تنمية مدينة العبور

جهاز تنمية مدينة العبور

أعلن المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، بدء مشروع إنشاء الورش الرئيسية وتنفيذ مجمع ورش حرفية متكامل بالقطعة رقم 1 بلوك (12019) بالامتداد الشمالي بالمنطقة الصناعية الأولى بمساحة (8727 م2)، مشيرا إلى أنّه سيتم نقل جميع الورش من المناطق السكنية بالمدينة للقضاء على الظواهر السلبية والحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة العبور.

5 عنابر

وأوضح رئيس جهاز مدينة العبور، أنّ المشروع سيتكون من 5 عنابر بمساحات مختلفة تبدأ من (435م2) إلى (786م2) ويشمل المشروع مبنى خدمي ومحلات تجارية بارتفاع دورين بمساحة (187م2)، بخلاف غرف الأمن والحراسة.

تنسيق الموقع

وأشار المهندس عبدالرءوف الغيطى، إلى أنّ التكلفة الإجمالية للمشروع تقدر بنحو 28 مليونا و500 ألف جنيه، وبالفعل تم استلام الموقع وعمل الجسَّات الأرضية ورفع المخلفات، وجارٍ البدء في أعمال الحفر وتنسيق الموقع العام للمشروع.

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مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.