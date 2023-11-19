«كثافات أعلى كوبري أكتوبر».. تفاصيل الحالة المرورية في المحافظات اليوم

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي ودينا شرف، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، الحالة المرورية في الشوارع والميادين الرئيسية في القاهرة والمحافظات.

الحالة المرورية بالقاهرة

ويشهد كوبري أكتوبر كثافات مرورية وتباطؤ في حركة الطرق بسبب زيادة الأحمال على الوصلة المعلقة حتى رمسيس والمتجه من مناطق وسط المدينة إلى مدينة نصر وشارع رمسيس، الذي يشهد كثافات مرورية تقل تدريجيا وصولا إلى غمرة، وتظهر كثافات مرورية أعلى كوبري 15 مايو المتجه للمهندسين، بينما توجد سيولة مرروية في شارع بورسعيد بدءًا من نزلة كوبري أكتوبر حتى منطقة الزارية الحمراء.

وعن الحالة المرورية في محافظة الجيزة، تظهر كثافات مرورية في شارع الهرم وتزداد مع ساعات الذروة الصباحية، وتتباطأ حركة السيارات، وهناك كثافات مرورية أمام السيارات المتجهة إلى كوبري الجيزة المعدني، بينما يشهد شارع فيصل كثافات مرورية تبدأ من محطة المريوطية حتى كوبري فيصل، كما توجد كثافات في شارع السودان حتى جامعة القاهرة.

حالة المرور في الإسكندرية

وبالنسبة للحالة المروية في محافظة الإسكندرية، فهناك كثافات مرورية أعلى كوبري ستانلي وعلى طول الكورنيش، كما توجد كثافات متفاوتة لدة الإشارات بطول الكورنيش، أما باقي الشوارع الجانبية تشهد سيولة مرورية نسبية، وتوجد كثافات مرورية في شارع جمال عبدالناصر.