سعر الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم

شهد سعر الذھب في مصر خلال نهاية تعاملات اليوم، حالة من الاستقرار على ما كانت عليه في بداية التعاملات.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت 18-11-2023 في الأسواق ومحال الصاغة، نحو 2720 جنيها، وفقًا لشعبة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية.

أسعار الذھب الیوم في مصر

وترصد «الوطن» في السطور التالية، سعر الذهب اليوم في مصر بنهاية التعاملات:

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا في الوقت الحالي نحو 2720 جنيها للشراء، يضاف إليه المصنعية والضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3109 جنيهات دون ضريبة أو مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 في الوقت الحالي نحو 2331 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1813 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب في الوقت الحالي 21 ألفا و760 جنيها.

سعر الذهب عالميًا

ووصل سعر الأوقية في الأسواق العالمية عند مستوى 1981 دولارا للشراء و1980.5 للبيع في الوقت الحالي.

وأشار محللون إلى أنّ هناك نشاطا ملحوظا في الطلب على الذهب باعتباره ملاذا آمنا، مع التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.