عاجل.. توضيح هام بشأن موقف الدراسة غدا في القاهرة بعد اضطرابات الطقس

قال مصدر بمحافظة القاهرة، إن الدراسة منتظمة غدا بمدارس القاهرة، ولم يصدر أي بيان بتعطيل الدراسة من محافظ القاهرة حتى الآن.

حالة الطقس

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنه يتم التنسيق مع الجهات المختصة والأرصاد الجوية وفي حالة وجود أي توقعات بأمطار أو تغير فى حالة الطقس، نشر المعدات واتخاذ التدابير اللازمة من قبل أجهزة المحافظة وشركات مياه الشرب والصرف الصحي والأحياء بشأن نشر المعدات ورفع كفاءة مرفق الصرف لتصريف واستيعاب أي مياه للأمطار.

انتظام الدراسة

وأشار إلى أن العملية التعليمية تسير بانتظام منذ بدء العام الدراسى 2023-2024 ويتم تطهير محيط المدارس من نظافة ورفع إشغالات وكفاءة الشوارع والحد من الباعة الجائلين.

المواد التعليمية والتدريبية

وفي سياق متصل، أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، على الدور الهام لمدير المدرسة في تطوير المدرسة، وبالتالي تطوير العملية التعليمية، موجهًا بتعظيم الاستفادة من المديرين الجدد من المعلمين الشباب الكفء والمتميزين في إطار المبادرة الرئاسية «1000 مدير مدرسة».

وقال الوزير في بيان له، إن الوزارة تعمل على العديد من المحاور، وتنفيذ الإجراءات التي تضمن تحقيق عام دراسي منضبط وآمن ورفع العبء عن كاهل الطلاب والأسرة المصرية، ومن بينها مجموعات الدعم المدرسي، ووجّه بضرورة قيام مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية بتعريف الطلاب في مختلف المدارس بالمحافظة بالمواد التعليمية والتدريبية التي أتاحتها الوزارة مجانا على موقعها الرسمي.