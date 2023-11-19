«إعلامي الوزراء»: طفرة في الصحة خلال آخر 9 سنوات.. وإشادات دولية بالجهود المصرية

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا تضمن إنفوجرافات سلّط الضوء على الطفرة التي شهدتها الرعاية الطبية والخدمات العلاجية لتوفير حياة صحية آمنة وكريمة للمواطن المصري، في ظل 9 سنوات من تنفيذ استراتيجيات ومبادرات النهوض بالمنظومة الصحية.

تطوير الرعاية الصحية

وأوضح المركز في تقريره: «لم تتوقف جهود الدولة المصرية على مدار السنوات التسع الماضية للنهوض بالقطاع الصحي، وتحسين الصحة العامة وتقديم رعاية وخدمة طبية شاملة ومميزة، حيث وضعت الدولة رؤية متكاملة لإعادة تأهيل البنية التحتية الصحية وتطويرها، ورفع كفاءة خدمات الرعاية الصحية والدوائية وفق أحدث المعايير والبروتوكولات المعتمدة دوليًا، إلى جانب تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل والتوسع في إطلاق المبادرات الصحية المتنوعة، والعمل على وصول خدماتها إلى جميع أنحاء الجمهورية».

وتابع التقرير: «كانت الدولة حريصة على تكثيف معدلات تقديم الخدمة في القرى والمناطق النائية والأكثر احتياجا، بما يخفف العبء عن كاهل المواطنين، ويسهم في الاكتشاف المبكر للأمراض خاصة المزمنة وغير السارية وسهولة علاجها، فضلا عن رسم خريطة صحية واضحة ومتكاملة للمجتمع المصري بما يحقق مستهدفات رؤية مصر 2030 للارتقاء بالمنظومة الصحية، الأمر الذي انعكس على تحسن الرؤية الدولية لمصر ومؤشراتها في هذا الملف».

تقرير التنمية البشرية

ورصد التقرير الرؤية الدولية الإيجابية لقطاع الصحة في مصر، لافتا إلى ما ذكره تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة في 2021 بأنّ التجربة المصرية في التعامل مع «فيروس C» تعد من التجارب والنماذج الرائدة التي يحتذى بها على مستوى العالم، إذ انطلقت حملة قومية للقضاء على الفيروس في مصر منذ عام 2014، بعدما ذكر سابقا في 2010 أنّ الالتهاب الكبدي يمثل تهديدا صحيا خطيرا في مصر، ما يتطلب بذل الجهود لرفع مستوى الوعي وضمان وجود برنامج قوي لمكافحته على المستوى الوطني.

وأظهر التقرير تغير رؤية منظمة الصحة العالمية، حيث أعلنت في 2023 أنّ مصر أول دولة تحصل على شهادة المستوى الذهبي لإكمال مسار القضاء على فيروس سي، بعدما أعلنت المنظمة قد أعلنت في 2013 أنّ مصر تعاني من تفشي التهاب الكبدي الوبائي «فيروس C» مع عدم وجود خطة وطنية متعلقة بالفحص والرعاية للمصابين بالفيروس.

وأشار التقرير إلى تغير رؤية البنك الدولي، حيث عبرت ريكا مينون - مدير قطاع الصحة للشرق الأوسط وأفريقيا بالبنك الدولي عام 2023 عن سرورها بالعمل جنبا إلى جنب في شراكة مع الهيئة العامة للرعاية الصحية لدعم التأمين الصحي الشامل في مصر، مشيدةً ومهنئةً مصر بمدى تقدم العمل بالمرحلة الأولى، كما أعربت عن تطلعها إلى رؤية دخول محافظات المرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل، وذلك بعدما أعلنه البنك الدولي عام 2015 بأنّ قطاع الصحة في مصر ما زال يعاني من قلة الإنفاق فيما يتعلق بتوفير الرعاية الصحية للفئات الأكثر احتياجاً، كما أنّ 72% من تكاليف الرعاية الصحية تتم تغطيتها من الجيوب الخاصة للمواطنين.

يأتي ذلك في حين ذكرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أنّ الحكومة المصرية سارعت في اتخاذ تدابير للسيطرة على انتشار فيروس كورونا والتخفيف من آثاره الاجتماعية والاقتصادية، كما تم رصد مبالغ كبيرة لتمويل خطة الاستجابة الشاملة والتدابير الاحترازية لفيروس كورونا.

وبدورها، أشادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بإطلاق مرحلة جديدة من حملة 100 مليون صحة لتشمل الأجانب المقيمين بمصر بما فيهم اللاجئين وملتمسو اللجوء.

من جانبها، اعتبرت فوربس الإرادة السياسية لمصر أحد العوامل الرئيسية التي ساهمت في نجاح القضاء على فيروس التهاب الكبد الوبائي، حيث شجعت مواطنيها على المشاركة في البرنامج وجعلت حملة 100 مليون صحة واحدة من أكبر برامج الفحص الصحي في العالم.

ولفت التقرير إلى ما ذكره تقرير التنمية البشرية في مصر 2021 الصادر عن الأمم المتحدة بشأن إطلاق مصر منذ 2014 العديد من المبادرات الصحية التي تستهدف تحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع الصحة، والنهوض بالصحة العامة للمواطنين، في إطار من العدالة والإنصاف، بالإضافة إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة وخاصة مبادرات 100 مليون صحة لدعم المرأة المصرية، ومبادرة الكشف المبكر عن السمنة والتقزم والأنيميا بين طلاب المدارس، ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار.

إشادة منظمة الصحة العالمية

وفي سياق متصل، ذكرت نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، أنّ مبادرة 100 مليون صحة والتغطية الصحية الشاملة تعتبر تجربة مصرية رائدة، في ظل وجود صورة متكاملة لمفهوم الرعاية الصحية.

وأشاد جون جبور، الممثل السابق لمنظمة الصحة العالمية في مصر، بجهود القيادة المصرية التي كانت مبادرة قبل أزمة كورونا لتعزيز الصحة العامة في مصر، ما يعد نظام الترصد الوبائي في مصر من أكبر أنظمة الترصد الموجودة بإقليم شرق المتوسط، مشيرا إلى أنّ ما حققته مصر لا يمكن أن يحدث في أي بلد من البلدان، خاصة بتلك الديناميكية والجهود والكوادر التي تم اعتمادها لتطبيق مبادرة القضاء على فيروس سي، مضيفاً أنه لأول مرة في العالم يتم تطبيق منهجية تدمج فيروس سي مع الأمراض غير السارية.

وعلى صعيد متصل، أكد جيرمي هوبكنز، ممثل منظمة «يونيسف» في مصر، أنّ هناك تقدما ملحوظا في مكافحة سوء التغذية في مصر، ويتضح ذلك مع التراجع الكبير في معدلات التقزم ونقص الوزن والسمنة بين الأطفال دون سن الخامسة.

ولفت التقرير إلى ما ذكره برونو مايس، الممثل السابق لمنظمة اليونيسف في مصر، بأنّ المؤشرات الصحية شهدت تحسنا في الفترة الأخيرة وأنّ المنظمة ترى المبادرات التي تعمل الحكومة المصرية على تنفيذها كفيلة بتحسين الوضع في مصر.