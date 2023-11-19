«إكسترا نيوز» تشيد بتقرير «الوطن».. «اقتصاد مصر.. بناء وسط الأزمات»

أشاد برنامج «هذا الصباح»، المُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، بأكثر من تقرير لجريدة «الوطن»، بعناوين «اتفاق مصري - أوروبي على رفض تهجير الفلسطينيين»، وملف «اقتصاد مصر.. بناء وسط الأزمات»، وذلك خلال فقرة «أبرز عناوين الصحف».

وقال الكاتب الصحفي، زكي القاضي، إنّ مشروع التهجير جزء من العقيدة الصهيونية ولم تظهر فجأة لكن موجودة كفكرة منذ «وعد بلفور» ومؤتمر «هرتزل» عندما تم النظر إلى أرض فلسطين على أنّها «أرض بلا شعب لشعب بلا أرض».

وأضاف «القاضي»، «بناء على عقيدة المُحتل الصهيونية، فإنّ دولة الاحتلال الإسرائيلي لا ترى حقا للشعب الفلسطيني ولا تحارب أهل غزة فقط، بل الضفة الغربية أيضا، لأنهم ينظرون إليها على أنّها مسار ممتد للعصابات الصهيوينة».

موقف مصر رافض للتهجير بشكل قاطع

وتابع الكاتب الصحفي، أنّ موقف مصر رافض للتهجير، والرئيس عبد الفتاح السيسي يشدد ويرفض بشكل قاطع مشروع تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، سواء بالنزوح داخليا أو التهجير إلى خارج البلاد للأردن أو سيناء.