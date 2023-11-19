«الزراعة»: وضع خطة محددة المعالم لرفع معدلات استخدام تقاوى القمح المعتمدة

أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن موسم زراعة القمح بدأ فعليا، موضحا أنه وجه المسؤولين بضرورة التواجد مع المزارعين في الحقول، وتوعيتهم باستخدم تقاوى جديدة ومعتمده من الوزارة.

وشدد على قيادات الوزارة ومديرياتها في المحافظات بوضع خطة محددة المعالم لرفع معدلات استخدام التقاوى المعتمدة، لزياده الإنتاجية مع مراجعة الخطة مع الاحتياجات من التقاوى.

زيادة معدلات التوعية

ووجه «القصير» قطاعات الارشاد والخدمات والمتابعة والبحوث الزراعية بزيادة معدلات التوعية للتوسع في استخدام الممارسات الزراعية للقمح، وعرض فوائد ذلك اقتصاديا وبالارقام، بالإضافة إلى تقديم أوجه الدعم الفني والتوصيات والإرشادات طوال فترة الزراعة حتى الحصاد، لحماية المحصول من الأمراض، وكذلك مواجهة التقلبات الجوية غير مستقرة خلال موسم الزراعة.

تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين

أكد القصير أن القمح من المحاصيل الاستراتيجية التى تحظى باهتمام الدولة لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، وتقليل فاتورة الاستيراد، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء وافق على 1600 جنيه سعرا استرشاديا لتوريد أردب القمح هذا العام، وذلك في إطار تشجيع المزارعين المصريين، وتحفيزهم لزراعة وتوريد هذا المحصول الاستراتيجي.