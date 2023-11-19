الأمطار تضرب الغربية.. رفع حالة الطوارئ وجولات ميدانية للمحافظ

ضربت الأمطار عدة مراكز وقرى في محافظة الغربية اليوم، بالإضافة لموجة من الطقس السيئ بدأت خلال ساعات الصباح الأولى، وهو ما رفعت معه الأجهزة التنفيذية بالمحافظة الاستعدادات القصوى للتعامل مع مياه الأمطار أولا بأول.

نشر سيارات شفط المياه

ووجه الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بنشر سيارات ومعدات شفط المياه التابعة للوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي للتعامل مع مياه الأمطار التي تضرب الغربية، مؤكدا سرعة الانتهاء من الأعمال، لتيسير حركة المارة بالشوارع وخاصة أمام المناطق الحيوية التي تشهد ترددا مستمرا من المواطنين مثل المستشفيات والبنوك والمدارس ومواقف السيارات.

وأشار «رحمي» إلى استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى حتى انتهاء موجة الطقس السيئ، مع استمرار انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات بالأحياء وشركة مياه الشرب وشركة الكهرباء على مدار 24 ساعة، وذلك لمتابعة التغيرات في الأحوال الجوية، والتعامل السريع مع أي أثار ناتجة.

رفع مياه الأمطار من الشوارع

وأكد «رحمي» أنه يقوم بجولات ميدانية لمتابعة أعمال رفع مياه الأمطار أولا بأول في شوارع المحافظة، تزامنا مع الأمطار التي تضرب الغربية منذ الساعات الأولى لصباح اليوم، حيث قام المحافظ بجولات في بسيون وكفر الزيات، تابع من خلالها جهود الوحدات المحلية لرفع نواتج الأمطار.