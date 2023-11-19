تفاصيل الدراسة بمدارس النيل المصرية.. معايير وشهادة عالمية

أعلنت وزارة التربية والتعليم، أن هناك 14 فرعًا لمدارس النيل المصرية الدولية في عدد من المحافظات، كما أن نظام التعليم في المدارس لا يعتمد على الكتب الدراسيةن بل يهدف إلى تقديم شكل تعليمي متميز بمعايير عالمية.

النظام التعليمي في مدارس النيل

وذكرت الوزارة في بيان رسمي، أن النظام التعليمي في مدارس النيل يعد أحد أولوياته بناء شخصية الطالب وإمداده بالمعارف والمهارات التي تنمي روح الإبداع والتفكير والابتكار وتعده لسوق العمل والدراسة الجامعية محليا وعالميا.

ولفتت وزارة التربية والتعليم، إلى طلاب هذه المدارس يحصلون على الشهادة المصرية الدولية لإتمام التعليم قبل الجامعي والتي تعادل الشهادة الثانوية الإنجليزية GCE.