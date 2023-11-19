حصاد أنشطة مركز رعاية الموهوبين في جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر

أعلنت جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، حصاد أنشطة مركز رعاية الموهوبين والنوابغ، خلال الفترة الماضية، إذ تلقى الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، تقريرا بملخص لأهم أنشطة المركز، والخريطة الزمنية للأنشطة والفعاليات للعام الجامعي 2023/202، وتحقيق أهداف المركز العامة ووضع آليات علمية دقيقة ومستدامة لاكتشاف الطلاب الموهوبين والنابغين والمبدعين، وتوفير بيئة تتيح للطلاب الموهوبين إبراز قدراتهم وتنمية إمكاناتهم ومواهبهم.

تنمية روح الإبداع لدى الطلاب

وأوضح الدكتور حمودة محمد دردير، مدير المركز، أن المركز يهدف إلى تنمية روح الابداع لدى الطلاب، لإظهار المواهب محليا وإقليميا وعالميا وتوجيه الطلاب الموهوبين للتعامل مع مستجدات العصر بفاعلية، وتصميم برامج محددة لتلبية احتياجاتهم وتنمية قدراتهم وتعزيز الانتماء الوطني لدى الموهوبين وتوجيه قدراتهم في سبيل ذلك، بالإضافة إلى تنمية وعي المجتمع الجامعي والمجتمع الخارجي بأهمية الموهبة والنبوغ والإبداع.

صقل مواهب الطلاب

وأشار إلى أن التقرير شمل أهم الأنشطة التي نفذت بالمركز، من خلال مديري الوحدات ورؤساء اللجان التنفيذية والطلاب المتطوعين من خلال عدة ورش عمل، لما لها من أثر في رفع كفاءة الطلاب الموهوبين واكتشافهم، ومن ثم صقل مواهبهم باستحداث التدريب والمشاركة في العديد من المسابقات والفعاليات المحلية.

أبرز الأنشطة

وأفاد تقرير المركز بأن الأنشطة جاءت كالتالي:

- المشاركة في معسكر صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ ببورسعيد في أغسطس الماضي، وحضور جلسات حول استراتيجية وزارة التعليم العالي، وورشة حول اقتراحات أنشطة مراكز وإدارات النوابغ والموهوبين.

- إعداد لائحة المركز وانطلاقه واعتماده من مجلس الجامعة.

- فتح باب التقدم للطلاب المتطوعين للمشاركة في أنشطة وفعاليات المركز من خلال وحداته ولجانه التنفيذية المختلفة.

- الإعلان عن أسماء الطلاب الذين جرى اختيارهم كممثلين لوحدات المركز الخمس.

- عقد ورش عمل واجتماعات مكثفة من قبل مديري الوحدات مع الطلاب ممثلي الوحدات، وورشة تدريبية للمهام التي سيجري تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

- عقد ورش عمل للتعريف برؤية ورسالة وأنشطة وفاعليات وحدات المركز المختلفة، نفذها الطلاب ممثلو الوحدات.

- الإعلان عن النداء الأول للعام الجامعى 2023/2024 لمشاركة وتبنى الطلاب الموهوبين تكنولوجيا وعلميا ورياضيا وفنيا وأدبيا.

- مشاركة الطلاب في مسابقة Gen-Z برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

- حضور الاجتماع التنسيقي المنظم من خلال صندوق رعاية الموهوبين والنوابغ بالوزارة لممثلي مراكز الموهوبين والنوابغ بالجامعات "أون لاين"، لعرض الخريطة السنوية للبرامج المعتمدة من الصندوق.

خلق بيئة جامعية مبتكرة وملهمة

ومن جانبه قدم رئيس الجامعة، الشكر لمدير المركز والوحدات ورؤساء اللجان التنفيذية والطلاب ممثلي الوحدات، لما بذلوه من مجهودات خلال الفترة الماضية، وحث الجميع على العمل بروح الفريق الواحد، تحقيقا لرؤية الجامعة والدولة من تبني جميع المواهب الطلابية وخلق بيئة جامعية مبتكرة وملهمة، كما اطلع على الخريطة الزمنية لأنشطة المركز للعام الجامعي الحالي تمهيدا لتنفيذه حسب الخطة الموضوعة والمعتمدة.