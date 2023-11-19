محافظ المنوفية يوجه بصرف مساعدات مالية وعينية لمسنة بمركز أشمون

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، لقاءاته اليومية بالمواطنين من أبناء المحافظة، للتعرف على شكواهم وتلبية مطالبهم، حيث التقى بسيدة مسنة من براشيم التابعة لمركز أشمون، تدعى «كريمة»، 96 عاما، وتعاني من ظروف صحية واجتماعية صعبة وتحتاج إلى رعاية خاصة.

مساعدات عاجلة لمسنة أشمون

ووجه على الفور بصرف مساعدات مالية وعينية من لحوم ومواد غذائية تعينها على تلبية متطلبات الحياة المعيشية، وذلك في استجابة فورية من محافظ المنوفية لمناشدتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وخلال اللقاء، كلف محافظ المنوفية، الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام بفحص شكاوى عدد من المواطنين وإجراء المعاينات العاجلة لاتخاذ الحلول الفورية حيالها.

وتنوعت ما بين مواطن من ناحية كمشوش بمنوف، يتضرر من تعنت أحد مسئولي الوحدة المحلية بفيشا الكبرى من عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال واقعة تعدي بالبناء المخالف مما ألحق الضرر به، وفحص شكوى معلم بناحية كفر الباجور للدراسة والعرض عليه، فضلا عن بحث شكوى مواطن من ناحية النعناعية بأشمون يتضرر من رفض طلبه بإنهاء إجراءات تقنين لقطعة أرض أملاك دولة، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لأملاك الدولة.

حل مشاكل المواطنين في محافظة المنوفية

كما كلف المحافظ سكرتير عام المحافظة، بمخاطبة الإدارة المركزية للموارد المائية والري لبحث شكوى مواطن من ناحية كمشوش بمنوف، يفيد بتعدي أحد المواطنين على أملاك الري لاتخاذ اللازم والعرض عليه، فيما وجه الإدارة العامة للتخطيط العمراني بإجراء معاينة ميدانية على الطبيعة لدراسة شكوى مواطن من ناحية عرب الرمل بقويسنا يلتمس تسهيل إجراءات استخراج رخصة البناء الخاصة به وذلك وفقاً للوائح والقوانين المنظمة لذلك.

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات بالتواصل الدائم والفعال وخلق قنوات اتصال مباشرة مع المواطنين، ورصد شكاوى المواطنين من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة وقنوات التواصل الاجتماعي وتلبية مطالبهم حفاظاً على حقوقهم.