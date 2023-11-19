دروس وعظ للسيدات في مساجد الغربية لنشر الوعي الديني والثقافي

تواصل مديرية الأوقاف بالغربية، تنظيم دروس الدينية والثقافية بمختلف مساجد المحافظة، المنتشرة بمدن ومراكز وقرى المحافظة، من قبل الواعظات، وذلك في إطار حرص الدولة ووزارة الأوقاف على نشر الوعى الديني والاهتمام بالمرأة.

وقال الشيخ خالد خضر وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، أن المديرية حريصة على إستمرار الدروس الدينية والثقافية للمرأة المصرية من خلال الواعظات في المساجد بمدن ومراكز وقرى المحافظة.

نشر الوعي

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، أن الهدف من هذه الدروس نشر الوعى الدينى فى ربوع مساجد محافظة الغربية والاهتمام بالمرأة وضرورة التوعية الشاملة بأمور الدين الوسطى الحنيف لها، وتستمر الواعظات بأداء الدروس الدينية والثقافية بمساجد محافظة الغربية.

دور المرأة المصرية

وبين «خضر»، أن هناك تعليمات مشددة على مديرى الإدارات بضرورة تكثيف مثل هذه الدروس والندوات حتى تصل إلى الأماكن النائية على حدود المحافظة ليشمل جميع القرى والعزب، وأن ذلك يأتي في إطار الإهتمام بدور المرأة المهم وتنفيذا إلى تعليمات القيادة المصرية بضرورة مشاركتها فى جميع الأعمال والفاعليات لما لها من دور مهم وعظيم فهي الزوجة والأم والأخت والمربية وشريكة الحياة.