«الأوقاف» تعلن 2024 «عام الواعظات» اهتماما بالمرأة

أعلنت وزارة الأوقاف، أنّ 2024 «عام الواعظات»، وأنّ مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية المقبل سيكون بعنوان «تكوين الواعظات علميًّا ومهاريًّا ودورهن في مجال الدعوة، والأوقاف المصرية نموذجًا».

اهتمام وزارة الأوقاف بدور المرأة

وأشارت وزارة الأوقاف إلى أنّ ذلك يأتي في إطار اهتمام الوزارة بدور المرأة في المجتمع بصفة عامة، وفي المجال الدعوي بصفة خاصة.

وعن عنوان مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أوضحت أن ذلك يأتي للوقوف على أفضل السبل في تكوين الواعظات علميًّا وثقافيًّا ومهاريًّا، وبيان دورهن في المجال الدعوي، مع عرض التجربة المصرية بأبعادها الرائدة نموذجًا في هذا المجال.