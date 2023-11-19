ضبط 5 أطنان منتجات صناعية مجهولة المصدر خلال حملة تفتيشية في الشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع وثلاجات بيع اللحوم والدواجن المجمدة ومحال الجزارة وبقالي التموين ومضارب الأرز المحلي وأماكن طحن الغلال للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

حملة تموينية مكبرة بالعاشر من رمضان

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، شنت إدارة تموين العاشر من رمضان حملة برئاسة مصطفي عبدالقادر مدير الإدارة وأسفرت الحملة الرقابية عن تحرير محاضر للمخالفين.

وتم تحرير محضر رقم 5874 جنح لسنة 2023 ضد أحد أصحاب أنشطة تجارية لحيازته 60 شيكارة بولى بروبلين حبيبات بلاستيك مجهولة المصدر زنة الشيكارة 50 كجم بإجمالي كمية 3 طن.

كما تم تحرير محضر رقم 4500 لسنة 2023 ضد أحد أصحاب أنشطة تجارية لحيازته 2 طن منتجات صناعية مجهولة المصدر.