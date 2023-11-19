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ندوة في مركز شباب العوامية بالأقصر للتعريف بأهمية انضمام مصر إلى «بريكس»

كتب:

أبو الحسن عبد الستار
12:40 م | الأحد 19 نوفمبر 2023
جانب من الندوة

جانب من الندوة

نفذ النادي الثقافي بمركز شباب طيبة العوامية، ندوة توعوية عن الإنجازات الدولية تحت شعار «الحزام والطريق وانضمام مصر إلى مجموعة البريكس»، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب و الرياضة، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر.

تحالف «بريكس»

وتناولت الندوة التعريف بأهمية انضمام مصر إلى تحالف البريكس، والذي يعتبر من أهم التحالفات الاقتصادية العالمية، ما ينعكس على تقليل الاعتماد على الدولار في التعامل النقدي الدولي، إذ يضم البريكس أهم الدول ذات الاقتصاد القوي، كما تطرقت الندوة إلى التعريف بأهم الإنجازات الدولية، التي تمت في الفترة الماضية.

رفع المستوى الثقافي

يشار إلى أن النادى الثقافى هو ضمن المشروعات القومية التى تشرف عليها وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتنمية الشباب، ويهدف النادي الثقافي إلى رفع المستوى الثقافي والفني والوعي الديني لدى الشباب.

وكان الرواق الأزهري للطفل والأسرة بمركز شباب العوامية جنوب مدينة الأقصر، نفذ لقاءات الرواق الأزهري عن مكانة الأب والام في الاسلام، بمشاركة 50 طليعا من مركز الشباب.

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