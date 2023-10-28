شيريهان تستغيث من أجل الشعب الفلسطيني: ما يحدث إبادة للإنسانية

ناشدت الفنانة شيريهان الجميع بإغاثة قطاع غزة، بعد الحصار الذي فرضته عليهم قوات الاحتلال الإسرائيلي ليلة أمس، وانقطاع الإتصالات عنهم، من خلال «تدوينة» عبر صفحتها الخاصة على موقع التدوينات «تويتر».

شيريهان تستغيث من أجل غزة

كتبت الفنانة شيريهان قائلة: «"رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ".. "أغيثوهم" أغاثكم الله.. هذا كابوس.. ما هذا الواقع الدامي الهمجي المجنون!.. ما هذا الاحتلال والحصار والاستيطان! .. من هذا الكيان الصهيوني الإرهابي الوحشي المريض؟!».

"رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ" .. "اغيثوهم" أغاثكم الله .. هذا كابوس .. ما هذا الواقع الدامي الهمجي المجنون! .. ما هذا الاحتلال والحصار والاستيطان! .. من هذا الكيان الصهيوني الإرهابي الوحشي المريض؟!! .. يا مغيث أغثهم اللهم أغثهم.. نرجوكم اغيثوهم .. ما… https://t.co/aazJzYtVfa — Sherihan (@Sherihan) October 27, 2023

وتابعت الفنانة شيريهان قائلة «يا مغيث أغثهم اللهم أغثهم.. نرجوكم أغيثوهم .. ما يحدث في غزة ليس إبادة جماعية للشعب المدني الفلسطيني في غزة بدم بارد فحسب، بل هي إبادة لنا جميعا، إبادة للإنسانية والحياة، وبمنتهى الوحشية النازية والديكتاتورية الشيطانية.. جميعنا جميعكم أمام دمار وجنون صهيوني.. نرجوكم أغيثوا الشعب الفلسطيني.. هذا جنون!.. أوقفوا هذا الدمار، أوقفوا النار، أوقفوا هذا الجنون الصهيوني الوحشي.. أغيثوهم أغاثكم الله».