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محافظ المنوفية: انتشار سيارات شفط تجمعات الأمطار في الشوارع

كتب:

إبراهيم الديهي
01:34 م | الأحد 19 نوفمبر 2023
تجمعات الأمطار في المنوفية

تجمعات الأمطار في المنوفية

تكثف الوحدات المحلية في محافظة المنوفية، جهودها، لشفط تجمعات مياه الأمطار، بعد سقوط أمطار متوسطة على أغلب أنحاء المحافظة، إذ تم التعامل الفوري مع سقوط الأمطار والتنسيق المستمر مع غرف العمليات المركزية في المحافظة. 

التعامل الفوري مع الأمطار بالمنوفية 

يأتي هذا في ضوء تكليفات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بنطاق قرى ومراكز ومدن وأحياء المحافظة، لمواجهة موجة الطقس السيئ واحتمالية سقوط أمطار، والتعامل الفوري مع تجمعات المياه لتحقيق السيولة المرورية.

التنسيق بين الوحدات المحلية وشركة المياه

وأكد محافظ المنوفية، التواجد المستمر في الشوارع، لمسؤولي الوحدات المحلية، والتنسيق المستمر مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين. 

وعلى صعيد متصل، تواصل فرق الصيانة الكهرباء، أعمال الصيانة الدورية والمستمرة لأعمدة الإنارة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، للتأكد من مراعاة اشتراطات الأمن والسلامة كافة، حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين، وذلك تزامناً مع اقتراب موسم الشتاء.

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