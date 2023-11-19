خسائر كبيرة وغير مسبوقة للدولار عالميًا.. «تقرير» يوضح الأسباب

سجل الدولار انخفاضات كبيرة في أسعاره عالميا، إذ بلغت خسائره خلال تداولات الأسبوع الماضي في 17 نوفمبر نحو 1.88%، وهي أقوى خسائر أسبوعية تحققها العملة الأمريكية منذ 17 أسبوعا.

وذكر موقع «إنفيستينج»، أن انخفاض الدولار بهذا الشكل الكبير يأتي نتيجة زيادة التوقعات حول اتجاه الفيدرالي الأمريكي لإنهاء سياسة التشديد النقدي، بجانب الانخفاض الكبير في عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

تداول الدولار أقل من 104 نقطة

وخلال الأسبوع الماضي تم تداول الدولار في مستوى أقل من 104 نقاط، وجاء هذا نتيجة البيانات الرسمية الأمريكية والتي أوضحت وجود تباطؤا في التضخم بأقوى من توقعات الأسواق خلال شهر أكتوبر الماضي، كما استقر مؤشر أسعار المستهلك عند 3.7% بشهر سبتمبر الماضي، كما كشفت البيانات عن تباطؤ معدل التضخم الأمريكي الأساسي السنوي أيضا.

أسباب تراجع الدولار

وتشير هذه البيانات إلى زيادة احتمالية إتجاه الفيدرالي إلى وقف رفع أسعار الفائدة مجددا خلال الاجتماعات المقبلة استجابة لتباطؤ التضخم بالبلاد، ومن ثم تضرر الدولار بوضوح خلال تداولات الأسبوع الماضي.

ويأتي تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية بمختلف آجالها بشكل قوي خلال تداولات هذا الأسبوع من أحد اسباب تراجع الدولار بما يشير لإحجام المتداولين عن شراء الدولار الأمريكي وهو ما عزز تراجعه.

بجانب أن تصريحات أعضاء الفيدرالي الأمريكي عززت في مجملها بأن التضخم بالولايات المتحدة ينخفض بشكل واضح بدعم من عدة عوامل أهمها تحسن سلاسل التوريد وزيادة الإنتاجية بالبلاد بما أدى لزيادة المعروض في الأسواق.