«جولد بيليون»: الذهب يواصل الانخفاض عالميا.. والأسواق تترقب مستقبل أسعار الفائدة

انخفضت أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي اليوم، في ظل ارتفاع مستويات الدولار الأمريكي، بينما تترقب الأسواق حديث رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول اليوم، للبحث عن المزيد من الوضوح بشأن مستقبل أسعار الفائدة.

الذهب يسجل أدنى مستوياته في أسبوعين

ووفق تقرير جولد بيليون العاملة في مجال أبحاث الذهب، فإنّ الذهب يتم تداوله عند المستوى 1967 دولارا للأونصة بعد انخفاض محدود بنسبة 0.1% لينخفض لليوم الثالث على التوالي، وسجل الذهب أمس أدنى مستوى منذ أكثر من أسبوعين عند 1956 دولارا للأونصة.

وارتفع مؤشر الدولار خلال جلسة اليوم بنسبة 0.3% ليرتفع لليوم الثالث على التوالي ويسجل منذ بداية الأسبوع ارتفاع بنسبة 0.7%.

ارتفاع الدولار بسبب تصريحات الفيدرالي

ارتفاع الدولار بدأ من تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي، التي أشارت إلى أنّه من المبكر إعلان البنك انتصاره على التضخم، وبالتالي لم يحن بعد إعلان انتهاء عمليات تشديد السياسة النقدية، ما تسبب في ارتفاع مستويات الدولار الأمريكي.

وتنتظر الأسواق اليوم حديث رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول، ومن المنتظر أن يظهر المزيد من التوضيح بالنسبة للسياسة النقدية واستمرار التشديد النقدي، بعد اجتماع الفيدرالي خلال الأسبوع الماضي الذي أظهر حذر في نبرة حديث البنك، وهو ما اعتبرته الأسواق إشارة على انتهاء عمليات رفع الفائدة.

وأشار العديد من مسؤولي البنك الفيدرالي ومنهم ميشيل بومان، ورئيس البنك في مينيابوليس نيل كاشكاري ورئيس بنك شيكاغو أوستان جولسبي، إلى أنّ التضخم لا يزال مرتفعا للغاية، كما أنّ أسعار الفائدة من المحتمل أن ترتفع أكثر في الأشهر المقبلة.

وحتى إذا توقف بنك الاحتياطي الفيدرالي مؤقتًا، يُتوقع أن يبدأ فقط خفض أسعار الفائدة بحلول منتصف عام 2024، ما يحد أي مكاسب كبيرة على المدى القريب في الذهب.

وأشار البنك المركزي إلى أنّ أسعار الفائدة الأمريكية ستظل أعلى لفترة أطول، ومن المرجح أن تظل أعلى من 5% حتى نهاية عام 2024، وتشير العقود الآجلة إلى احتمال بنسبة 15% تقريبًا لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى بحلول شهر يناير، لكنها تتوقع احتمالًا بنسبة 20% أنّ التخفيضات قد تأتي في وقت مبكر من شهر مارس.

من جهة أخرى، فقد الذهب الدعم من تراجع الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق في ظل اقتناع الأسواق أنّ الحرب في قطاع غزة لن تشهد توسعا في رقعتها أو دخول أطراف جديدة، ما دفعهم إلى التخلي عن استثمارات الملاذ الآمن وعلى رأسها الذهب لصالح الاستثمارات الخطرة مثل الأسهم.