طبيب فلسطيني يروي حكايات الدعم المصري لهم.. ومتطوع: مسافة السكة

دعم بلا حدود لأشقائنا الفلسطينيين، جاء ضمن الجهود المصرية المتواصلة لدعم القضية، ووقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وتقديم المساعدات الإنسانية إلى الشعب الذي يلاحقه الخوف والموت، فكثيرون سعوا وقت أصوات القصف وزادوا إصرارًا وعزيمة على الدخول لتوصيل المساعدات، لمن لم يستطعوا سبيلًا للنجاة.

مساعدات مصرية لأهالي فلسطين

أطفال بلا دواء تلاحقهم الفيروسات، محملين بالأوبئة والجوع والعطش، نساء مشردات، وآباء مكتوفو الأيدي، كل هذه المظاهر يحاول المصريون لأن يدفعوها ولو بالروح المعنوية عن غزة، وذلك بتقديم كل الأشكال من المساعدات، طبية وطعام، وحتى بالمجهود فقط، وهو ما رواه محمد حميد، طبيب الأشعة الفلسطيني، بمستشفى ناصر، بمدينة خان يونس، الواقعة في الجزء الجنوبي من قطاع غزة، لـ«الوطن»: «هي المساندة والجهود للدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية فى غزة دايمًا موجودة».

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طبيب فلسطيني يروي المساعدات الإنسانية

وأوضح أنه توجد مساعدات وإعانات تتجه دومًا لداخل البلدة، والجمعيات الخيرية بتقدم شحن عبر معبر رفح بالمأكولات والدعم، لإدخال المساعدات الإنسانية لغزة: «غذاء ودواء على أبواب رفح، في إيصال المساعدات إلى المدنيين، نحن بنحس أن المصريين إخواتنا على مدار كل العقود الماضية، مساعدات كتيرة للأهل، أهمها قوافل الطعام والشراب».

«لا للوجود الإسرائيلي في غزة»، شعار رفعه المصريون على كل الأصعدة لدفع الظلم، وبالتواصل مع عبدالرحمن شريف، أحد الشباب العاملين بالجمعيات الخيرية المقدمة الدعم لغزة، المتطوعين في تقديم المساعدات، عبر لـ«الوطن»: «لازم نقدم الدعم، وبنرفض المغادرة قبل تسليم المساعدات لأهالي غزة، لأننا بنعتبر ده أقل شيء يمكن نقدمه ليهم في الأزمة».

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أشكال الدعم

يجب دومًا تقديم المشاركة الإنسانية لسكان غزة خاصةً بعد مشاهد القصف، واستكمل الطبيب: «الشباب جاءوا من أماكن مختلفة في مصر، يبيتون جنب سيارات المساعدة ومنهم من ينام في خيم، والسائقين معاهم تصريح نقل الحمولة من القاهرة لمعبر رفح»، فلم تقف مصر مكتوفة الأيدي، بل تقدم دورها التاريخى لحماية أشقائنا في غزة.

رسالة إلى المصريين

«لا يتخوفون من الدخول في ظل الحروب التي تشنها إسرائيل»، لم يصدق الطبيب كيف تصلهم المساعدات الإنسانية هكذا: «بيوصلنا المساعدات بالمستشفى من سلع غذائية، مشاركة إنسانية من المصريين لسكان غزة لن ننساها».