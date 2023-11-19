تحرير 420 محضرا تموينيا خلال 48 ساعة في المنوفية

نجحت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة المنوفية، من تحرير 420 مخالفة تموينية خلال اليومين الماضيين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وضبط عدد من المخالفات التموينية المتنوعة، وتاتي الحملات وفق توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية.

ضبط 4 أطنان من المولد الغذائية في حملات تموينية

وأكد المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في المنوفية، أن الحملات التموينية تمكنت من ضبط ما يزيد عن 4 أطنان من السلع والمواد المتنوعة خلال حملات مكبرة على الأسواق والمحال التجارية، مؤكداً أن المضبوطات تم التحفظ عليها ووضعها تحت تصرف جهات التحقيق.

تكثيف الحملات التموينية خلال الفترة المقبلة

وأضاف وكيل وزارة التموين بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحملات التموينية مستمرة بكثافة خلال الفترات المقبلة مع تلقي شكاوي المواطنين بشكل مباشر والتعامل الفوري، مؤكدا أن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية شدد علي تكثيف الحملات لضبط الأسواق ومنع التلاعب في السلع الغذائية.

وأشار إلي أنه تم تحرير عشرات المحاضر ضد المخابز التي تتلاعب في الخبز سواء من حيث النظافة العامة في المخابز، أو التلاعب في أوزان الخبز، أو عدم إتباع التعليمات الدورية الوارده من وزارة التموين، مؤكداً أن العقوبات تصل غلق المخابز لفترات متفاوتة.