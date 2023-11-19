خبير علاقات دولية: معبر رفح تحول إلى رئة يتنفس منها سكان غزة

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية في مركز الأهرام الاستراتيجي، إنّ معبر رفح أصبح الرئة التي يتنفس منها سكان قطاع غزة، في ظل العدوان من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف «أحمد»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ الجهود المصرية رسميا وشعبيا، تعكس دور مصر الدائم والمستمر في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق، وتخفيف المعاناة عن سكان قطاع غزة، حيث استطاعت مصر أن تنقل معاناة الشعب الفلسطيني إلى المحافل الدولية، وتكسب تعاطف الدول الغربية، ومع مرور الوقت اكتشف العالم المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني وبدأت النظرة تتغير.

رسالة مصر تجاه الفلسطينيين وانحيازها للإنسانية

وتابع خبير العلاقات الدولية، أنّ هذا يعكس رسالة مصر تجاه الفلسطينيين وانحيازها للإنسانية والمفهوم الإنساني، فمصر لديها سياسة رشيدة ومحايدة، في ظل ازدواجية المعايير الغربية والفشل الغربي في اختبار غزة، وكانت مصر تشعر بمعاناة الأطفال، وتبذل كل الجهود والاتصالات والمساعي من أجل إدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح.