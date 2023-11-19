الأسعار المخفضة للسكر والأرز والسلع الغذائية في المجمعات الاستهلاكية

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على استمرار ضخ الأسعار المخفضة لللسكر والأرز والزيت وعدد 48 سلعة من السلع الغذائية بعدد 1300 مجمع استهلاكي على مستوى الجمهورية، فضلا عن الضخ أيضا لسيارات المنافذ المتنقلة والتي تنتشر في الشوارع والميادين الرئيسية بالمحافظات.

الأسعار المخفضة للسكر والأرز والسلع الغذائية

ونوهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه يتم المتابعة يوميا على الأسعار المخفضة للسكر والأرز والزيت وباقي السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية، تنخفض عن أسعار مثيلات نفس السلع في الأسواق والسلاسل التجارية الخاصة، وتأتي كالتالي:

1 - سكر أبيض 1 كيلو سعر المستهلك بعد التخفيض 27 جنيها مقابل 35 و40 جنيها قبل التخفيض.

2 - زيت طعام خليط هدية 700مل بـ34 جنيها بعد التخفيض مقابل 40 و42 جنيها.

3- زيت طعام خليط قلية 700مل بـ34 جنيها بعد التخفيض مقابل سعر تراوح من 40 إلى 42 جنيها.

4 - زيت طعام خليط الممتاز 700 مل بـ34 جنيها بعد التخفيض بدلاً من سعر تراوح بين 40 و42 جنيها.

5 - زيت طعام خليط هدية 1 لتر بـ46 جنيها بدلاً من سعر تراوح بين 54 و56 جنيها.

6 - زيت طعام خليط قلية 1 لتر بـ46 جنيها بدلاً من سعر تراوح بين 54 و56 جنيها.

7 - زيت طعام خليط الممتاز 1 لتر بـ46 جنيها بدلاً من سعر تراوح بين 54 و56 جنيها.

8 - زيت سندباد 1 لتر بـ 42 جنيها بدلاً من 52.5 جنيه.

9 - زيت غالية 1 لتر بـ38.5 بدلاً من 48 جنيها.

10 - زيت مرجانة 900 ملي 39.25 جنيه بدلاً من 49 جنيها.

11 – زيت مرجانة 800 ملي بـ 32 جنيهاً بدلاً من 40 جنيها.

12 - زيت غالية 700 ملي بـ32 جنيهاً بدلاً من 40 جنيها.

13- حلوة زيت خليط 700 ملي بـ 34 جنيها بدلاً من 41 جنيها.

14- حلوة زيت خليط 1 لتر بـ46 جنيها بدلا من 53.5 جنيه.

15- هنادي زيت خليط 700 ملي بـ34 جنيها بدلاً من 41 جنيها.

16 - هنادي زيت خليط 1 لتر بـ46 جنيها بدلاً من 53.5 جنيه.

17- عبور لاند جبنة 1 كيلو بـ56.5 جنيه بدلاً من 61.5 جنيه.

18 - عبور لاند جبنة 500 جرام بـ 31.5 جنيه بدلاً من 33 جنيها.

19- عبور لاند جبنة 250 جراما بـ 16.5 جنيه بدلاً من 18 جنيها.

20 - عبور لاند جبنة 125 جراما بـ 9.5 جنيه بدلاً من 11 جنيها.

21 - جبنة 250 جراما بـ 14 جنيهاً بدلاً من 15 جنيها.

22- جبنة 250 جراما بلس بـ 15 جنيها بدلاً من 16 جنيها.

23 - جبنة500جرام بلس بـ 30 جنيه بدلاً 36 جنيهاً

24 – جنبه تتراباك 500 جرام بـ 25 جنيهاً بدلاً من 26.75 جنيه.

25 - دومتي جبنة طعوم بلس 250 جرام بـ 15 مقابل 16 جنيهاً.

26 - حليب بخيرة 500 جرام بـ 15.5 جنيه بدلاً من 17.5 جنيه.

27 - حليب بخيرة 1 كيلو كامل الدسم بـ 29 جنيهاً بدلاً من 34 جنيها.

28 - عبور لاند كامل الدسم كيس 500 ملي بـ 16 جنيهاً بدلاً من 17 جنيهاً.

29 - عبور لاند كامل الدسم 1 لتر بـ 34.5 جنيه بدلاً من 35.

30 - كيس حليب بشاير 500 كجم بـ 13جنيهاً بدلا من 15 جنيهاً.

31- كيس حليب بشاير 1 لتر بـ 25 جنيهاً.

32- مكرونة ستار 400 جرام بـ 8 جنيهات بدلاً من 10.5 جنيه.

33- مكرونة ستار1 كيلو بـ 20 جنيها بدلاً من 23.5 جنيه.

34- مكرونة كايرو 400 جرام بـ 6.7 جنيه بدلاً من 9.5.

35- مكرونة كايرو 1 كيلو بـ16.27 جنيه بدلاً من 22 جنيهاً.

36- بساطة مكرونة 1 ك بـ 17.5 جنيه بدلاً من 20 جنيها.

37- بساطة مكرونة 350 جرام بـ 5.75 جنيه بدلاً من 7.5 جنيه.

38 – دواجن برزيلي مجمد 1 كيلو بـ 85 جنيهاً بدلا من 115 جنيها.

39 - دواجن محلي مجمد 1 كيلو بـ 105 جنيهات بدلاً من 125 جنيها.

40- طبق بيض 30 بيضة بـ 125 جنيهاً بدلاً من 150 جنيها.

41 - فول معبأ 500 جرام بـ 12 جنيهاً بدلاً من 15 جنيها.

42 - فول معبأ 1 كيلو بـ 20 جنيها بدلاً من 24.5 جنيه.

43- عدس أصفر 500 جرام بـ 22 جنيهاً بدلاً من 30 جنيها.

44- عدس أصفر1 كيلو بـ 36.5 بدلاً من 41.5 جنيه.

45 - أرز بلدي عريض الحبة 1 كيلو بـ 22 جنيهاً بدلاً من 28 جنيهاً.

46 – أرز مستورد 1 كيلو بـ 20 جنيها بدلاً من 25 جنيها.

47- 1 كيلو أرز تراوح بين 22 و23 جنيها.