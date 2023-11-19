عضو بـ«رجال الأعمال»: نهدف إلى الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار

قال المهندس أحمد سمير العدل خبير تنمية المشروعات وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الفرق بين الصادرات والواردات يسمى الميزان التجاري، مشيرًا الى أنه عندما يصبح الميزان التجاري قوى، والصادرات قوية، فإن ذلك مؤشر واضح على أن الاقتصاد والعملة المحلية قوية، وبالتالي يكون هناك استقرار في سعر الصرف.

100 مليار دولار صادرات مصرية

وأضاف عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، خلال مداخلة هاتفية على قناة «TEN»، أنّ الصادرات مهمة للغاية، كما أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ سنوات وضع هدفا استراتيجيا وهو أن نصل إلى 100 مليار دولار صادرات مصرية.

وتابع: «من هنا بدأت كل أجهزة الدولة وكل مجتمعات المال والأعمال تسعى إلى تحقيق هذا الهدف، والجميع يبذل الجهد من أجل تحقيق ذلك الهدف، لدينا الكثير كي يتم عمله وما زلنا في الطريق، ونحتاج إلى بذل المزيد من الجهد».

التبادل التجاري

وأكمل «بالنظر الى الصادرات المصرية والتبادل التجارى مع العالم، سنجد أن أهم الشركاء التجاريين هم الإتحاد الأوروبي والدول العربية وافريقيا، كما أن التجارة البينية الإفريقية مقارنة بالتجارة البينية الآسيوية والأوروبية، وفي إفريقيا التجارة البينية تمثل 17% من تجارة إفريقيا مع العالم، في حين أنها في آسيا وأوروبا تصل إلى 60% وكذلك 70%، وهو ما يظهر أن إفريقيا بها فرص».