رئيس الوزراء: أزمة العملة «عابرة».. ونسعى لزيادة الصادرات

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن هناك اهتمامًا بالصناعة وتشجيع القطاع الخاص، لافتا إلى أنه أجرى جولات في 10 مصانع، منها 95% منها استثمار أجنبي مباشر.

ولفت رئيس الوزراء، إلى أن مصنع هاير الصيني للأجهزة الكهربائية وهو من المشروعات التي أخذت رخصة ذهبية، سيعمل وينتج في أقل من عام، وسينشئ مركزا إقليميا لمنتجاته، إذ يعد أكبر منتج على مستوى العالم في المنتجات الصناعية، مشددًا على ذليل كل العقبات وتقديم الدعم اللازم للمستثمرين لكسر الأزمة الاقتصادية.

وأضاف: «أوجه كلامي لكل رجال الصناعة المصريين، بأن أزمة العملة عابرة وهتخلص في فترة بسيطة، وشغلنا الشاغل الصناعة وكيفية تغيير معادلتنا وأن تكون صادرتنا أكبر من واردتنا وكل مصنع بيطلع، يقلل من فاتورة الاستيراد».