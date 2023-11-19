تفاصيل حركة الصادرات والواردات في ميناء دمياط البحري.. استقبل 14 سفينة

أكد المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أن الميناء استقبل خلال 24 ساعة الماضية 14 سفينة، بينما غادرت 10 سفن، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 35 سفينة.

وبحسب بيان، بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 22961 طنا، تشمل 616 طن ملح، و9090 طن رمل، و7870 طن يوريا، و800 طن علف، و4585 طن بضائع متنوعة.

5275 طن سكر

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 37585 طنا، تشمل 9047 طن خردة، و6539 طن حديد، و5275 طن سكر، و500 طن فول صويا، و8524 طن قمح، و7700 طن ذرة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1122 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الواردة 446 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5120 حاوية مكافئة.

صومعة الحبوب والغلال

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 96002 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 391603 طنًا.

كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2442 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وأبو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 4483 شاحنة.