«بحوث الصحراء»: الصحاري المصرية بها خامات تفتح آفاقا للتصدير لتميزها

قال الدكتور علي عبد العزيز، رئيس مشروع حقن التربة الرملية بالطين بمركز بحوث الصحراء، إنّ الصحاري المصرية بها خامات تفتح آفاقًا للتصدير لتميزها بالجودة العالية مقارنة بالدول الأخرى.

أضاف علي أنّ هذه المادة هي خامات الطين الجافة التي تتوافر بمليارات الأمتار المكعبة فى شتى ربوع الصحاري المصرية، لافتًا إلى أن مشروع حقن التربة الرملية بالسلت والطين يمكنه أن يساهم في التوسع الأفقى في مشروعات استصلاح الأراضي الصحراوية الحديثة حيث يوفر مياه الري.

وطالب بالتوسع في إنشاء خطوط إنتاج للسلت والطين في مختلف المناطق المستهدفة بسعة إنتاجية كبيرة لتحقيق المردود الاقتصادي للمشروع وضمان استدامة المشروعات القومية الزراعية الحالية والمستقبلية.

تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بإنشاء خط الإنتاج «قادر 1»

فيما كشف تقرير لمشروع حقن التربة الرملية بالسلت والطين، التابع لمركز بحوث الصحراء بوزارة الزراعة أنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بإنشاء خط الإنتاج (قادر1) لتكسير وطحن وفصل حبيبات السلت والطين من المصدر، والذي يخدم الأراضي الصحراوية المستهدف استصلاحها في نطاق الساحل الشمالي الغربي من الضبعة وحتى السلوم.

تنفيذ المشروع فى مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح بمنطقة القصر

أوضح التقرير أنه تم تنفيذ المشروع فى مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح بمنطقة القصر ويتم تغذيته بخامات الطين التى تم دراستها فى المنطقة الغربية، ويقوم بفصل حبيبات السلت والطين منها تمهيداً لحقنها فى التربة الرملية المستصلحة حديثًا لتحسين خواصها الطبيعية والكيميائية والمائية ومن ثم توفير50 -60% من كميات مياه الري المضافة وتوفير35 - 50% من معدلات الأسمدة الكيميائية وكذلك توفير أكثر من 70% من الأسمدة العضوية المضافة بالأضافة الى زيادة أنتاجية الفدان المنزرع بالمحاصيل الحقلية والخضروالمستصلح بأستخدام هذه التقنية من 15 – 35%.

أكد أن الفريق البحثى نفذ أيضا المرحلة الثالثة للمشروع باستخدام تقنية حديثة لمعالجة الأراضي الرملية والرملية الجيرية المتدهورة بالملوحة والقلوية ورفع خصوبتها من خلال حقنها بحيبات السلت والطين المعالج حيث يحتاج الفدان المحقون كليا من 20 -25 طن فقط من خام السلت والطين المعالج وذلك على حسب قوام التربة الرملية وذلك لعمق حقن 40 – 50 سم، وهي منطقة أنتشار الجذور الفعالة للخضر والمحاصيل الحقلية.