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إعلام إسرائيلي: اعتراض مسيرتين اخترقتا الأجواء في الجليل الأعلى

كتب:

محمد عزالدين
06:25 م | الإثنين 06 نوفمبر 2023
طائرات مسيرة

طائرات مسيرة

أعلن إعلام إسرائيلي اعتراض مسيرتين اخترقتا الأجواء في الجليل الأعلى، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وفي سياق متصل، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، إن تهجير أبناء الشعب الفلسطيني إلى خارج غزة أو الضفة بما فيها القدس مرفوض ولن نقبل به، محذرًا من خطورة الاعتداءات المتواصلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه الإرهابيين ضد أبناء الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بمستشار النمسا كارل نيهامر، لبحث ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والإسراع في تقديم المساعدات الإنسانية من مواد طبية وغذائية ومياه وكهرباء ووقود، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

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بقلم محمد عزالدين