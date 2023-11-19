الشرقية ترفع الطوارئ إلى الدرجة القصوى لمواجهة تداعيات الطقس السيئ

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رفع حاله الطوارئ القصوى بكل الأجهزة والمرافق والمديريات الخدمية، وذلك لمواجهة التقلبات الجوية المحتملة وسوء حالة الطقس.

تصريف مياه الأمطار ومراجعة أعمدة الإنارة

ووجه محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور على بالوعات الصرف، للتأكد من تصريفها لمياه الأمطار، وكذلك مراجعه أعمده الإنارة والتأكد من عزلها لمنع أي حوادث صعق بالكهرباء حرصاً على سلامة المواطنين.

وأكد محافظ الشرقية الإنعقاد الدائم لغرف العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة على مدار الـ24 ساعة، مع رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع المراكز والمدن والأحياء وربط غرف العمليات الفرعية بغرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة، لمواجهة أى مشكلة تطرأ والتعامل الفورى وحلها في أسرع وقت.

كما وجه محافظ الشرقية إدارة الأزمات والمراكز والمدن وجميع الجهات المعنية برفع درجة الإستعداد بجميع المرافق، واستقبال جميع شكاوى ومطالب المواطنين والتعامل معها فى أسرع وقت والالتزام بكافة التعليمات، واتخاذ كافة التدابير والإحتياطات اللازمة وجاهزية المعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

وشدد المحافظ علي وكيل وزارة الصحة بضرورة التأكد من توافر مولدات كهرباء بديلة بالمستشفيات، لتشغيلها في حاله حدوث انقطاع للكهرباء، نتيجة سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار حرصا على صحة المرضي وسلامتهم.