«الزراعة»: 5 مشروعات سمكية وضعت مصر في المرتبة الأولى إفريقيا

كشف تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح أن مصر تحتل المركز الأول إفريقيا والسادس عالميًا في الاستزراع السمكي، كذلك تحتل المركز الثالث عالميًا في إنتاج السمك البلطي لعام 2022، كما تم طرح 21 موقعا للاستزراع السمكي في الأقفاص البحرية بالبحرين المتوسط والأحمر.

أوضحت الوزارة أنه جرى إصدار قانون تطوير وتنمية البحيرات، وأطلق المشروع القومي لتنمية البحيرات «المنزلة - البرلس - إدكو - البردويل»، وإزالة التعديات عليها، وتم التوسع في المشروعات المرتبطة بالثروة السمكية والمفرخات وغيرها.

مشروعات بركة غليون

أفادت الوزارة أن من أبرز هذه المشروعات بركة غليون الذي افتتح في نوفمبر 2017 ويعد أكبر مزرعة سمكية في الشرق الأوسط، وتقع على الطريق الدولي الساحلي، وأنشئت بتكلفة 14 مليار جنيه ويضم المشروع مزرعة سمكية على مساحة 4 آلاف فدان.

أما المشروع الثاني فهو الفيروز للاستزراع السمكي ويقع على مساحة 26 ألف فدان تقريبا بمواجهة 17 كم بمحاذاة ساحل البحر وعمق 10 كم شرق بورسعيد، ويتكون من مزارع سمكية بإجمالي 5608 أحواض للاستزراع السمكي، مساحة الحوض 1.75 فدان، بطاقة إنتاجية أكثر من 13 ألف طن سنويًا أسماك وجمبري، وبحيرات الفيروز للصيد البحري والمقامة على مساحة 10 آلاف فدان تقريبا وتضم منطقة إدارية وصناعية، وصالة للفرز والتعبئة بطاقة إنتاجية 8 أطنان أسماك وجمبري يوميًا، ومصنع للثلج بطاقة إنتاجية 40 طنا يوميًا و6 مخازن علف بطاقة تخزينية 6000 طن أعلاف.

المزرعة السمكية بمثلث الديبة

أما المشروع الثالث فهو المزرعة السمكية بمثلث الديبة غرب بورسعيد على مساحة 204 أفدنة بمحاذاة ساحل البحر الأحمر، ويتكون المشروع من 72 حوض استزراع سمكي مخصصة لاستزراع الجمبري، والمشروع الرابع هو مشروع الاستزراع السمكي بمنطقة شرق بورسعيد والذي يتبع شركة قناة السويس للاستزراع السمكي والأحياء المائية، وتم تنفيذه في الفترة يونيو 2015 - مارس 2019.

أشارت الوزارة إلى تنفيذ مشروع خامس وهو إنشاء مزرعة سمكية بقرية أم شيحان بمحافظة شمال سيناء في يناير 2015، ما أسهم في نمو قيمة صادرات الأسماك المصرية بشكل كبير، من 31.3 مليون دولار عام 2014 إلى 66.6 مليون دولار في عام 2022.