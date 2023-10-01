وزير الزراعة: حققنا الاكتفاء الذاتي في الثروة السمكية بفضل المشروعات القومية

وجّه الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الشكر للهيئة الهندسية للقوات المسلحة والأجهزة المعنية بالقوات المسلحة بعدما بذلت جهدا كبيرا في تطوير بحيرة المنزلة وغيرها من البحيرات.

وأضاف القصير، خلال كلمته ضمن فعاليات جلسات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز، الذي تعرضه قناة إكسترا نيوز: «لدينا مشروعات قومية للاستزراع السمكي مثل مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة وطاقته الإنتاجية 18 ألف طن سنويا، وغيرها من المشروعات التي ساهمت إنتاجيتها في احتلال مصر موقع متقدم في الثروة السمكية».

وتابع: «أنشأنا لأول مرة مفرخين لإنتاج زريعة لتنمية الاستزراع السمكي من المياه المالحة، ولدينا واحد في بورسعيد والآخر بالإسكندرية، ونريد تنمية الثروة السمكية في البحيرات والمياه العزبة مثل بحيرة السد العالي ونهر النيل ووجه الرئيس السيسي بتطوير المفرخات التي لدينا في جنوب الصعيد مثل صحاري وجرف حسين وتوشكى، وبدأنا في التطوير بالتنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية».

وواصل: «المشروعات القومية وتطوير البحيرات جعلنا نحقق قدرا كبيرا من الاكتفاء الذاتي في الثروة السمكية وأصبحنا المركز الأول في الاستزراع السمكي بأفريقيا والسادس عالميا والمركز الثالث في إنتاج البلطي عالميا».

وأكد أن الدولة أعطت الزراعة التعاقدية اهتماما كبيرا بعدما تخلت عن شراء المحاصيل الاستراتيجية لفترة من الزمن، وهو ما أدى إلى تغيير الفلاحين والمزارعين نمط الزراعة، وبالتالي انخفضت المساحة المنزرعة لبعض المحاصيل الزراعية مثل القطن.

وواصل: «لأول مرة ننفذ الزراعة التعاقدية بالشكل والأسلوب المنضبط ونعلن أسعار ضمان قبل الزراعة بفترة مناسبة حتى يحدد الفلاح اقتصادياته، ونفذنا هذا الأمر على مجموعة من المحاصيل مثل القمح والذرة وفول الصويا وعباد الشمس، وسيكون هذا الأمر من الأشياء الأساسية التي تساعدنا جزئيا في القضاء على مشكلة تفتت الحيازة وتطبيق الدورة الزراعية».