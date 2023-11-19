إحالة 336 مخالفة تموينية إلى النيابة العامة في الدقهلية

أعلنت محافظة الدقهلية إحالة 336 محضرا بمخالفات تموينية إلى النيابة العامة، لإعمال شئونها حيال المخالفين.

حملات تموينية بالدقهلية

وأشارت محافظة الدقهلية في بيان لها أن الحملات التموينية جاءت بهدف بتوفير إحتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات، والتصدى لكافة أشكال الغش التجاري، وتوفير السلع بالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين في ظل آثار الازمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار.

وأوضح السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات التي تم تنفيذها شملت 11 مركزا بنطاق المحافظة، وهي أجا وميت غمر ومنية النصر ونبروه والجمالية وبلقاس والمنصورة وتمي الامديد ودكرنس والمنزلة والسنبلاوين.

أنواع المخالفات

وأشار «دايرة» إلى أن المخالفات كانت عبارة عن محاضر مخالفات نقص وزن، وتوقف عن الإنتاج وتحرير انذارات مابين عدم مطابقة للمواصفات، وعدم وجود سجل تفتيش ومحاضر انتهاء انتاج وعدم اعطاء بون وعدم نظافة ادوات العجين.

وشملت محاضر عدم إعلان عن الاسعار ومحاضر غش تجارى ومحاضر سلع مجهولة المصدر ومحاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي، ومحاضر مخالفة تعليمات ومحاضر تجميع سلع مدعمة ومحاضر ذبح خارج السلخانة ومحاضر تجميع بطاقات تموينية ومحاضر عدم وجود فواتير، ومحاضر تجميع مقررات تموينية ومحاضر تجميع دقيق بلدي.