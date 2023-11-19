تحركات محدودة بأسعار الذهب في مصر اليوم.. اعرف الجرام بقى بكام؟

استقرت أسعار الذهب في محلات الصاغة والأسواق المصرية، في تعاملات منتصف اليوم الأحد 19 نوفمبر 2023، عند نفس مستوياتها في بداية التعاملات الصباحية، بعدما سجلت تحركات طفيفة، وفق ما أعلنت بيانات شعبة الذهب والمجوهرات، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21، حوالي 2720 جنيهاً، بينما بلغ سعر الأوقية، في أسواق الذهب العالمية، 1981 دولاراً.

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً، 3109 جنيهات للبيع، دون إضافة الضريبة أو المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2331 جنيهاً، فيما بلغ سعر الجرام عيار 14، حوالي 1813 جنيهاً.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 21 ألفا و760 جنيهاً.

أسعار الذهب في مصر اليوم

وتتغير أسعار الذهب بالمصنعية من شركة إلى أخرى، فالمشغولات التي جرى تصنيعها في الورش أغلى من المصانع، وتختلف من عيار إلى آخر.

وسجلت أسعار الذهب في الأسواق العالمية، خلال تعاملات اليوم، نحو 1981 دولارا للأوقية.