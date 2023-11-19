وصول عدد من المصابين الفلسطينيين وحاملي الجنسية المزدوجة لمعبر رفح

أفاد موفد قناة «القاهرة الإخبارية» بوصول عدد من المصابين الفلسطينيين وحاملي الجنسية المزدوجة إلى معبر رفح.

وفي ذات السياق، أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بأنّ منظمة الصحة العالمية أعلنت إجلاء جميع الأطفال الخدج من مستشفى الشفاء بغزة، وعددهم 31 طفلا.

هجوم عنيف على المستشفيات في غزة

وقال كريستيان لندرمير المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، فى وقت سابق، إنه يجب إجراء تحقيق مستقل في الهجوم الإسرائيلي على المستشفيات في غزة.

أضاف لندرمير: «فرقنا تعمل في الشوارع بقطاع غزة لدعم المصابين بعد انقطاع الاتصالات، ونحن في حاجة ماسة لإدخال الوقود إلى قطاع غزة لتشغيل المستشفيات، ومستشفى الشفاء في غزة يحتاج إلى الوقود اللازم لتشغيله».