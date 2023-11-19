إصابة ربة منزل وزوجها باختناق إثر نشوب حريق في شقتهما بكرداسة

أصيبت ربة منزل وزوجها بحالة اختناق بعد أن نشب حريق في شقتهما، وجرى إطفاء الحريق بمعرفة الحماية المدنية وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية؛ يفيد فيه بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة برك الخيام.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وبالانتقال تبين نشوب حريق في شقة سكنية بسبب ماس كهربائب، ما أدى إلى اشتعال الصالة بأكمالها وإصابة ربة منزل وزوجها بحالة اختناق، وجرى إخماد الحريق بمعرفة الحماية المدنية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.