إنجازات 10 سنوات لرعاية كبار السن واليتامى.. دعم نقدي وتطوير دور الرعاية

وفرت الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، سبل الدعم لكبار السن، حيث وافقت الحكومة في سبتمبر 2021 على مشروع قانون حقوق المسنين، وفي هذا الإطار جرى إطلاق خدمة «رفيق المسن» عام 2019، بهدف تقديم الرعاية الشاملة اليومية للمسنين، ومساعدتهم لأداء وظائفهم ومهاراتهم الحياتية داخل منازلهم أو في الأماكن التي يتواجدون بها.

وتبنّت الدولة المصرية تنفيذًا لتعليمات وتوجيهات الرئيس السيسي، العديد من الجهود في مقدمتها توفير سكن كريم لكبار السن، حيث طوّرت الدولة العديد من دور الرعاية للمسنين، وخصصت 23 مليون جنيه لتطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية دور الرعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية إضافة إلى دور رعاية المسنين ورفع كفاءة العاملين بها.

وترصد السطور التالية، جهود الدولة في رعاية كبار السن والأطفال اليتامى، كما يلي.

رعاية كبار السن والأطفال اليتامى

- 4.73 ألف مستفيد من خلال 168 دار مسنين و39 ألف مستفيد من خلال 190 ناديا للمسنين.

- إعفاء المسنين فوق 70 عاما من تكاليف الانتقالات في المواصلات العامة بنسبة 100%.

- إعفاء من هم فوق 65 عاما من 50% من التكلفة.

- قدّمت وزارة التضامن الاجتماعي مقترحا لأول قانون بشأن حقوق المسنين، وجرى مناقشته في مجلس الوزراء ومجلسي النواب والشيوخ، ومنتظر صدوره قريبا.

- تقديم الدعم النقدي من برنامج تكافل وكرامة الإجمالي لـ27.624 يتيم بإجمالي 145 مليون مصري سنويا من الأطفال الذين يعيشون في أسر طبيعية أو أسر ممتدة أو أسر كافلة.